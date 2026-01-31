Pronóstico del tiempo en Chicago para este sábado 31 de enero

Muchas veces se ha dicho que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede alterar tu rutina. Por esta razón, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 31 de enero.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para disponer de la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 23 grados Fahrenheit (-5ºC) y una mínima de 12 grados Fahrenheit (-11ºC) . La sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 5ºF (-15ºC) de máxima y 5ºF (-15ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 16.16 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 07:04 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 17:04 h. En total habrá 10 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana habrá nubes escasas con escasa probabilidad de precipitaciones. Se estima que la temperatura máxima sea de 25 grados Fahrenheit (-4ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 21 (-6 grados Celsius). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 25% por la mañana, 65% por la tarde y 25% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar cada día nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es vital estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por el reto que supone acertar con el tiempo, pero con la preparación adecuada, podrás disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No te olvides: si siempre te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima