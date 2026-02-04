Gran decomiso de cocaína en Nueva York valorada en $20 millones de dólares; 2 hispanos arrestados

Casi 700 libras de cocaína valorada en $20 millones de dólares fueron confiscadas en un auto afuera de un hotel en Long Island (NY), en lo que se considera una de las mayores incautaciones de drogas en la historia del condado Nassau.

La policía arrestó a Michael Viera, de 40 años, y a Daniel Santana (35) en relación con la incautación de 687 libras (312) de cocaína que fueron encontradas en un automóvil el jueves 29 de enero, reportó hoy ABC News.

Ayer, en la sede de la policía del condado Nassau en Mineola, se informó que los agentes estaban vigilando el estacionamiento de un hotel “Holiday Inn” en la avenida Sunnyside en Plainview. Al presenciar lo que parecía ser una transacción de drogas, se acercaron a la camioneta donde se encontraban los dos sospechosos y vieron cocaína en el asiento delantero.

“Sacaron a los dos individuos, los arrestaron, abrieron el maletero de la camioneta y ¿qué encontraron? 312 kilos de cocaína”, declaró el comisionado de policía del condado, Patrick Ryder. “Esto representa más de $20 millones de dólares en valor en la calle que iban a distribuirse en Long Island y afectar a nuestros jóvenes”, agregó.

Los dos sospechosos son de Deland, Florida, pero según las autoridades también vivieron anteriormente en Puerto Rico, donde enfrentaron cargos de homicidio. Ahora ambos fueron acusados ​​de posesión criminal de una sustancia controlada y enfrentan penas máximas de 20 años de prisión. Los fiscales indicaron que intentarán ampliar los cargos para incluir tráfico de drogas.

El ejecutivo del condado de Nassau y candidato republicano a gobernador de Nueva York, Bruce Blakeman, comentó sobre la importante incautación. “Tenemos aquí una de las mayores, si no la mayor, incautación de drogas que jamás hayamos tenido en Long Island”, afirmó.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En octubre de 2024 Remon Gibson fue arrestado en relación con la entonces mayor incautación de fentanilo en la historia del condado Suffolk de Long Island (NY). En mayo de ese año 30 personas fueron arrestadas en una redada de drogas y armas en el condado Orange de Nueva York en lo que podría ser una de las más grandes operaciones antinarcóticos en la historia de esa región. Muchas de las armas y drogas se vendían desde un camión de comida en el centro de Newburgh, al lado del tribunal de la ciudad.

