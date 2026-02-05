Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del jueves 5 de febrero de 2026

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy jueves 5 de febrero.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) cuenta con distintas posibilidades de juegos para sus participantes. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del jueves 5 de febrero

Los números ganadores son: 05 19 21 22 30 33 39 46 54 56 64 67 68 74 75 76 77 78 79 80

Números ganadores de Numbers del jueves 5 de febrero

Combinación mediodía: 04 08 00

Combinación noche: 07 05 09

Números ganadores de Win 4 del jueves 5 de febrero

Combinación mediodía: 07 01 08 03

Combinación noche: 03 03 02 06

Números ganadores de Take 5 del jueves 5 de febrero

Combinación mediodía: 01 17 28 32 35

Combinación noche: 07 17 23 27 36

Números ganadores de Cash4Life del jueves 5 de febrero

Los números ganadores son: 13 21 22 47 48

Consejos para incrementar tus oportunidades de ganar la lotería

La lotería es un juego de azar, aunque hay varios trucos para aumentar las posibilidades de ganar en los juegos de la Lotería de Nueva York.

En primer lugar, ayuda mucho investigar y analizar las estadísticas de combinaciones ganadoras anteriores. Algunos números pueden tener más probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar a la hora de elegir los números que vas a jugar.

También, jugar regularmente y hacerlo en varios juegos. Al variar las opciones de juego, los jugadores pueden aumentar sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, se recomienda establecer un presupuesto que se pueda seguir. No se ha de gastar más dinero del permitido en la lotería, ya que esto podría provocar dificultades financieras.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso fácil y sencillo, pero se deben seguir ciertos pasos para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, antes hay que cumplimentar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores ganadores de la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha convertido a muchos participantes en ganadores, con muchos de ellos con cifras millonarias.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. En 2018, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar en la Lotería de Nueva York?

Las probabilidades de ganar depende del juego, pero en términos generales, las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York son bajas. Por ejemplo, las probabilidades de ganar en Mega Millions son de aproximadamente 1 en 302 millones, mientras que las posibilidades de ganar en el NYL Midday Numbers solo son de aproximadamente 1 en 1,000.

Otros resultados de la Lotería