Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del lunes 9 de febrero de 2026

Aquí te dejamos con los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy lunes 9 de febrero.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) cuenta con distintas posibilidades de juegos para sus participantes. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del lunes 9 de febrero

Los números ganadores son: 01 04 06 07 13 28 39 40 41 42 47 51 53 59 61 63 66 70 73 80

Números ganadores de Numbers del lunes 9 de febrero

Combinación mediodía: 06 04 06

Combinación noche: 03 09 04

Números ganadores de Win 4 del lunes 9 de febrero

Combinación mediodía: 00 06 03 03

Combinación noche: 01 08 04 09

Números ganadores de Take 5 del lunes 9 de febrero

Combinación mediodía: 14 18 19 22 37

Combinación noche: 12 16 17 25 31

Números ganadores de Cash4Life del lunes 9 de febrero

Los números ganadores son: 02 20 29 33 43

Consejos para incrementar tus opciones de ganar la lotería

Si bien la lotería es un juego de azar, existen algunas maneras para mejorar las posibilidades de acierto en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Lo primero de todo, es muy útil investigar y analizar las estadísticas de combinaciones ganadoras anteriores. Hay ciertos números que pueden tener más probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ser de ayuda al seleccionar los números que vas a jugar.

En segundo lugar, jugar de forma regular y hacerlo en varios juegos. Al variar las opciones de juego, los jugadores mejoran sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, se aconseja establecer un presupuesto y no despegarse. No se ha de gastar más dinero del permitido en la lotería, ya que esto podría provocar problemas financieros.

Trucos para elegir tu jugada de lotería

Elegir números de lotería puede ser un desafío, pero hay algunas tácticas que pueden hacer fácil este proceso a la par de aumentar las posibilidades de ganar.

Un buen truco es apoyarse en la estadística, analizando las frecuencias de los números sorteados en sorteos previos y seleccionando aquellos más frecuentes. Esto se apoya en la teoría de que los números que han salido más veces en el pasado tienen más probabilidades de ser sorteados de nuevo en el futuro.

Otra estrategia es usar un enfoque de números fríos y calientes, eligiendo números que no han sido sorteados previamente (números fríos) o números que se sortearon con frecuencia en un período corto (números calientes). Algunos jugadores prefieren combinar números fríos y calientes en un solo boleto.

También se pueden utilizar sistemas de ruedas, que se basan en seleccionar grupos de números y combinarlos en diferentes boletos de lotería. Este enfoque garantiza que, si se aciertan algunos números del grupo seleccionado, habrá más boletos ganadores.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Reclamar las ganancias dela lotería de Nueva York es un proceso poco complicado, pero se deben seguir ciertos pasos para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, previamente se necesita rellenar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

¿Cuándo se celebran los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se llevan a cabo diariamente para algunos casos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. La información concreta sobre las fechas de cada uno se encuentra en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

