Nueva York: pronóstico del tiempo para este martes 10 de febrero

¿En qué deberías basarte para elegir tu atuendo para salir por las calles de Nueva York este martes? La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tú mismo vas a sentir rondará los 37ºF (3ºC) de máxima y 37ºF (3ºC) de mínima.

¿Va a llover? Entendemos que ésta puede ser tu siguiente pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según la última información disponible, la posibilidad de precipitaciones es del 21% durante el día y del 60% durante la noche. La nubosidad, mientras, será del 14% en el transcurso del día y del 26% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 3.73 mph durante la primera mitad del día y los 4.35 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:57 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:24 h. En total, tendremos 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se espera escasa nubosidad. Las temperaturas variarán entre los 30 y los 41 grados Fahrenheit (-1 y 5 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 3% por la mañana, 2% por la tarde y 3% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.