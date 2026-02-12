Juez federal ordena regreso a EE.UU. de más de 100 venezolanos enviados por Trump a cárcel en El Salvador

NUEVA YORK – Por entender que el Gobierno de Donald Trump violó derechos constitucionales, un juez federal del Distrito de Columbia ordenó este jueves a la Administración facilitar el regreso de más de 100 venezolanos enviados el año pasado a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.

La orden del juez James Boasberg representa un golpe para la Administración Trump en sus esfuerzos por impulsar su plan de deportaciones masivas.

La decisión aplica a más de 130 venezolanos que estuvieron detenidos en la megacárcel de máxima seguridad o Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en Tecoluca el año pasado.

El fallo significa que estas 137 personas deben ser trasladadas de vuelta a Estados Unidos para que, si así lo desean, continúen sus procesos migratorios.

El juez determinó que los sudamericanos fueron trasladados injustamente al país centroamericano en marzo pasado, por lo que las autoridades deben permitirles viajar de forma independiente o ser trasladados en avión a un puerto de entrada donde volverían a ingresar al centro de detención migratoria.

Estos prisioneros fueron enviados de regreso a Venezuela desde El Salvador en julio como parte de un intercambio de prisioneros entre los dos países.

“Vale la pena enfatizar que esta situación nunca habría surgido si el Gobierno simplemente hubiera otorgado a los demandantes sus derechos constitucionales antes de deportarlos inicialmente”, escribió Boasberg en su orden según citó la cadena NBC.

El juez además ordenó a las autoridades gubernamentales ofrecer una carta de embarque a cualquier demandante que se encuentre en un tercer país.

El traslado también implicaría que la Administración Trump deberá pagar por los trámites.

“No está claro por qué los demandantes deberían asumir el costo financiero de su retorno en tal caso”, añadió Boasberg.

Por otro lado, el juez estableció que se debe permitir que los deportados impugnen su designación como pandilleros del Tren de Aragua mediante recursos de hábeas corpus complementarios.

Boasberg determinó que, debido a que el gobierno de EE.UU. violó el derecho al debido proceso, está obligado a corregir su proceder.

“En este contexto, y consciente de la flagrancia de las violaciones por parte del gobierno del derecho al debido proceso de los deportados, que llevaron a los demandantes a esta situación, el tribunal se niega a permitir que se desmoronen en el atolladero sin solución que proponen los acusados”, añadió Boasberg de acuerdo con el reporte de courthousenews.com.

Los abogados de los demandantes habían argumentando en una audiencia del caso este lunes que restaurar el debido proceso significaría darles el derecho de regresar a EE.UU. de inmediato para una audiencia judicial o permitir audiencias remotas.

En diciembre pasado, el juez federal dictaminó que la Administración Trump no debió haber enviado a los 137 venezolanos a CECOT después de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, y que a estos se les había negado el debido proceso de ley.

