Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del jueves 12 de febrero de 2026

Aquí tienes los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy jueves 12 de febrero.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece muchas modalidades de juego a sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del jueves 12 de febrero

Los números ganadores son: 02 07 08 11 18 22 38 45 48 50 55 56 61 66 67 74 77 78 79 80

Números ganadores de Numbers del jueves 12 de febrero

Combinación mediodía: 08 06 06

Combinación noche: 06 03 05

Números ganadores de Win 4 del jueves 12 de febrero

Combinación mediodía: 03 06 08 01

Combinación noche: 07 04 06 05

Números ganadores de Take 5 del jueves 12 de febrero

Combinación mediodía: 02 15 28 32 33

Combinación noche: 15 16 20 28 34

Números ganadores de Cash4Life del jueves 12 de febrero

Los números ganadores son: 04 17 22 32 49

Consejos para mejorar tus opciones de ganar la lotería

Si bien la lotería es un juego de azar, existen algunas maneras para aumentar las posibilidades de acierto en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Para empezar, es muy útil hacer un análisis de las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. Algunos números pueden tener más probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ser de ayuda al seleccionar los números de la lotería.

Seguidamente, jugar regularmente y hacerlo en varios juegos. Al diversificar las opciones de juego, los jugadores mejoran sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, se aconseja contar con un presupuesto y no despegarse. No se debe gastar más dinero del que se pueda permitir en la lotería, pues esto podría causar dificultades financieras.

Trucos para elegir tus números de lotería

Elegir números de lotería puede ser un un momento lleno de indecisión, pero hay algunas estrategias que pueden hacer fácil este proceso a la vez que hacen aumentar las posibilidades de ganar.

Una opción es hacerlo en términos estadísticos, analizando las frecuencias de los números sorteados en sorteos previos y seleccionando aquellos que son más frecuentes. Esto se basa en la teoría de que los números que han salido más veces en el pasado tienen más probabilidades de ser sorteados de nuevo en el futuro.

Otra estrategia es utilizar un enfoque de números fríos y calientes, eligiendo números que no han sido sorteados previamente (números fríos) o números que se sortearon con frecuencia en un período corto (números calientes). Muchos participantes combinan números fríos y calientes en un solo boleto.

También se pueden utilizar sistemas de ruedas, que se basan en seleccionar grupos de números y combinarlos en diferentes boletos de lotería. Esta técnica garantiza que, si se aciertan algunos números del grupo seleccionado, habrá más boletos ganadores.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso rápido y sencillo, pero se deben seguir ciertos pasos para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, es necesario rellenar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

¿Puedo jugar a la Lotería de Nueva York si no vivo en Nueva York?

Sí, toda persona mayor de 18 años podrá participar en la Lotería de Nueva York independientemente del lugar en el que resida.

Otros resultados de la Lotería