Pronóstico del clima en Nueva York para este viernes 13 de febrero

¿Qué ropa deberías ponerte para salir por las calles de Nueva York este viernes? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en el día de hoy apunta aindica unas temperaturas que oscilarán entre los 39 grados Fahrenheit (4ºC) de máxima y los 28 grados Fahrenheit (-2ºC) de mínima. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tu cuerpo va a experimentar rondará los 39ºF (4ºC) de máxima y 39ºF (4ºC) de mínima.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 5.59 mph durante la primera mitad del día y los 5.59 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:53 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:28 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana tendremos nubes y claros con probabilidad de alguna precipitación aislada. Las temperaturas tendrán una variación entre los 30 y los 46 grados Fahrenheit (-1 y 8 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 40% por la mañana, 2% por la tarde y 40% por la noche.

El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias constantes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y muchas lluvias.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.