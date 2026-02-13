Pronóstico del tiempo en Chicago para este viernes 13 de febrero

No es la primera vez que se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. Es por eso que aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 13 de febrero.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Estate atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para tener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 54 grados Fahrenheit (12ºC) y una mínima de 34 grados Fahrenheit (1ºC) . Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 52ºF (11ºC) de máxima y 52ºF (11ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 8.08 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer será a las 06:49 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 17:21 h. En total habrá 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana habrá nubes y claros. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 48 grados Fahrenheit (9 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 37 (3ºC). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 2% por la mañana, 5% por la tarde y 2% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es vital estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida porque su clima es difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, sin duda podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, consultando las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima