Trump visitará Venezuela y ratifica “muy buena relación” con Delcy Rodríguez

Donald Trump afirmó ayer que la relación de Estados Unidos con Venezuela es “muy buena” y que planea visitar ese país en una fecha no precisada.

Los elogios de Trump a la líder interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se producen mes y medio después de la captura de Nicolás Maduro por parte de su gobierno bajo acusaciones de narcotráfico y en un momento en que su gobierno intenta impulsar los acuerdos petroleros en ese país, comentó Reuters.

“Voy a visitar Venezuela”, declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca ayer, aunque no precisó una fecha para e viaje ni compartió más detalles. Esta semana su secretario de Energía, Chris Wright, visitó a Rodríguez en el palacio presidencial en Caracas e hizo recorridos por instalaciones petroleras.

“Tenemos una muy buena relación con la presidenta de Venezuela”, afirmó Trump, señalando que Estados Unidos está “trabajando muy estrechamente” con Rodríguez en el acceso al petróleo. “Nuestras grandes compañías petroleras están entrando. Van a extraer el petróleo y venderlo a precios muy altos, y Venezuela recibirá una gran parte de ese dinero”, dijo Trump, citado por New York Post.

“La relación que tenemos actualmente con Venezuela, diría yo, es de 10”, añadió el mandatario, mientras se disponía a partir a Fort Bragg, Carolina del Norte. Cuando Reuters le preguntó si reconocería a Rodríguez como la presidenta oficial, Trump respondió: “Sí, lo hemos hecho. Estamos tratando con ellos y, de hecho, han hecho un gran trabajo”. Sin embargo, esta misma semana Rodríguez calificó a Maduro como el “presidente legítimo” de Venezuela, en una entrevista con NBC News.

En las últimas semanas varios funcionarios de la administración Trump dejaron claro que Estados Unidos no reconoce la legitimidad del gobierno interino de Venezuela. El secretario de Energía afirmó el jueves desde ese país que Rodríguez es la “presidenta interina” que trabaja con Estados Unidos; y en una entrevista con CNN afirmó que Washington no le dirá a Rodríguez cuál será su futuro papel en las eventuales elecciones, y que esa decisión recaerá en el pueblo venezolano.



