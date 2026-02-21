Nueva York: el tiempo para hoy sábado 21 de febrero

¿Estás pensando qué ropa ponerte para salir este sábado en Nueva York? El pronóstico del tiempo para el día de hoy en la ciudad que nunca duerme indica una temperatura máxima de 48 grados Fahrenheit (9ºC) y una mínima de 37 grados Fahrenheit (3ºC). Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que vas a sentir será de 45ºF (7ºC) de máxima y 45ºF (7ºC) de mínima.

¿Lloverá? Sin duda, ésta puede ser tu próxima duda y también tenemos respuesta para ti. Según la última información disponible, la posibilidad de precipitaciones es del 2% durante el día y del 45% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su parte, será del 14% en el transcurso del día y del 26% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 6.84 mph durante la primera mitad del día y los 5.59 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:42 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 17:38 h. En total habrá 11 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana tendremos cielos cubiertos con alguna precipitación aislada. Las temperaturas tendrán una variación entre los 30 y los 37 grados Fahrenheit (-1 y 3 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 88% por la mañana, 96% por la tarde y 88% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y abundantes lluvias.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.