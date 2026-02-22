Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del sábado 21 de febrero de 2026

Aquí te dejamos con los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy sábado 21 de febrero. Los premios en efectivo suman un pozo de $4,100,000 millones de dólares.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) brinda a sus jugadores distintas opciones para participar. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del sábado 21 de febrero

Los números ganadores son: 02 07 09 10 20 25 28 36 39 48 51 53 57 58 60 64 67 68 71 74

Números ganadores de Numbers del sábado 21 de febrero

Combinación mediodía: 07 00 07

Combinación noche: 09 05 07

Números ganadores de Win 4 del sábado 21 de febrero

Combinación mediodía: 08 05 01 05

Combinación noche: 08 01 02 02

Números ganadores de Take 5 del sábado 21 de febrero

Combinación mediodía: 09 13 18 22 23

Combinación noche: 05 13 18 26 31

Números ganadores de Cash4Life del sábado 21 de febrero

Los números ganadores son: 20 25 30 52 55

Consejos para incrementar tus opciones de ganar la lotería

Aunque la lotería es un juego de azar, existen algunos trucos que ayudan a mejorar las posibilidades de ganar en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Primeramente, es importante buscar las estadísticas de combinaciones ganadoras anteriores. De entrada, ciertos números pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ser útil al elegir los números que vas a jugar.

Tras esto, se aconseja jugar regularmente y jugar en diferentes sorteos. Al diversificar las opciones de juego, los jugadores podrían incrementar sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, se aconseja planear un presupuesto que se pueda seguir. No es bueno gastar más dinero del permitido en la lotería, pues esto podría provocar problemas financieros.

Trucos para seleccionar tus números de lotería

Seleccionar tus números de lotería puede ser un un desafío por la dificultad de escoger, pero hay algunas estrategias que pueden ayudar en este proceso a la vez que hacen aumentar las posibilidades de ganar.

Una opción es utilizar la estadística, analizando las frecuencias de los números sorteados en sorteos previos y eligiendo aquellos que aparecen con mayor frecuencia. Esto se basa en la teoría de que los números que han salido más veces en el pasado tienen más probabilidades de ser sorteados de nuevo en el futuro.

Otra estrategia es usar un enfoque de números fríos y calientes, escogiendo números que no han sido sorteados recientemente (números fríos) o números que se sortearon con frecuencia en un período corto (números calientes). Algunos jugadores prefieren combinar números fríos y calientes en un solo boleto.

Otra forma útil es usar sistemas de ruedas, que se basan en seleccionar grupos de números y combinarlos en diferentes boletos de lotería. Esta técnica garantiza que, si se aciertan algunos números del grupo seleccionado, habrá varios boletos ganadores.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso rápido y sencillo, pero se deben seguir algunas instrucciones para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, antes hay que rellenar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar en la Lotería de Nueva York?

Las probabilidades de ganar varían dependiendo del juego, pero en general, las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York son bajas. Por ejemplo, las probabilidades de ganar en Mega Millions son de aproximadamente 1 en 302 millones, mientras que las posibilidades de ganar en el NYL Midday Numbers solo son de aproximadamente 1 en 1,000.

