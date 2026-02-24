El tiempo de hoy en Nueva York para este martes 24 de febrero

¿Cómo deberías prepararte para salir este martes en Nueva York? La predicción del clima para los neoyorquinos en el día de hoy marca unas temperaturas que oscilarán entre los 30 grados Fahrenheit (-1ºC) de máxima y los 23 grados Fahrenheit (-5ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que vas a percibir será de 23ºF (-5ºC) de máxima y 23ºF (-5ºC) de mínima.

¿Va a llover? Perfectamente, ésta puede ser tu siguiente pregunta y también contamos con respuesta para ti. Según las predicciones, la posibilidad de precipitaciones es del 2% durante el día y del 80% durante la noche. La nubosidad, por su lado, será del 12% en el transcurso del día y del 72% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 13.67 mph en el día y los 4.35 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:38 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:41 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana el cielo estará cubierto con probabilidad de lluvia. Las probabilidades de lluvia serán de 75% por la mañana, 18% por la tarde y 75% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y muchas lluvias.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.