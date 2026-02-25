¿Quiénes fueron los condecorados por Trump en su discurso ante el Congreso?

El presidente Donald Trump transformó la tradicional alocución sobre el estado de la Unión en un solemne escenario de homenaje nacional al condecorar a un grupo de militares, deportistas y rescatistas que calificó como “héroes estadounidenses”, logrando momentos de unidad unánime en el Congreso durante el discurso más largo de su tipo con una duración de 107 minutos.

Estos fueron todos los condecorados:

Capitán Royce Williams: Una leyenda centenaria

El mandatario concedió la Medalla de Honor, la máxima distinción militar de la nación, al capitán Royce Williams, un expiloto de combate de la Marina que, a sus 100 años, fue descrito por Trump como una “leyenda viviente”.

El presidente destacó la trayectoria de Williams, quien cumplió misiones de combate exitosas a lo largo de tres conflictos fundamentales: la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la de Vietnam.

Suboficial Mayor Eric Slover: El rostro de la operación en Caracas

En uno de los momentos más comentados de la noche, Trump otorgó también la Medalla de Honor al suboficial mayor Eric Slover por sus acciones durante la captura del depuesto líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado enero.

Trump enfatizó que Slover “aún sufre las heridas” de esa incursión militar en Caracas, subrayando que realizó “acciones que excedieron su deber”.

Fiel a su estilo, Trump bromeó sobre la importancia de la presea al confesar: “Siempre he querido la Medalla de Honor del Congreso, pero me informaron de que no me está permitido concedérmela a mí mismo“.

Connor Hellebuyck: El muro del oro olímpico

El deporte también tuvo su lugar tras la reciente victoria del equipo masculino de hockey sobre hielo en los Juegos de Invierno de Milán Cortina.

En medio de cánticos de “USA”, el mandatario anunció que otorgará la Medalla Presidencial de la Libertad al guardameta Connor Hellebuyck.

Trump alabó el “trabajo tan especial” del portero, cuya actuación de 41 atajadas fue decisiva para colgarse el oro frente a la selección de Canadá.

Suboficial Scott Ruskan: Heroísmo en el campamento Mystic

La Legión al Mérito fue entregada al suboficial de la Guardia Costera Scott Ruskan, reconocido por su “heroísmo extraordinario” durante las devastadoras inundaciones en el campamento cristiano Mystic, en Texas.

Ruskan, en la que fue su primera operación de rescate, logró salvar la vida de más de 160 niñas, un acto que el presidente destacó como un rayo de esperanza frente a la tragedia que cobró la vida de 27 personas en el lugar.

Andrew Wolfe y Sarah Beckstrom: Corazones Púrpuras en Washington

Finalmente, el presidente rindió un tributo póstumo y una celebración a la vida al otorgar dos Corazones Púrpuras a miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, atacados en noviembre mientras patrullaban las calles de la capital.

Andrew Wolfe: El sargento sobrevivió a un impacto de bala en la cabeza. Trump describió su caso como una “recuperación milagrosa”, afirmando que “ con la ayuda de Dios, Andrew ha luchado desde el borde de la muerte —y estamos hablando del borde de la muerte— “.

El sargento sobrevivió a un impacto de bala en la cabeza. Trump describió su caso como una “recuperación milagrosa”, afirmando que “ “. Sarah Beckstrom: La soldado falleció tras el ataque, y Trump entregó la distinción a sus padres, declarando sentirse “honrado” de reconocer su sacrificio en el cumplimiento del deber.

