Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del jueves 26 de febrero de 2026

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy jueves 26 de febrero.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) brinda a sus jugadores distintas opciones para participar. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del jueves 26 de febrero

Los números ganadores son: 04 11 13 15 22 28 35 36 37 41 48 49 50 58 62 64 66 70 71 79

Números ganadores de Numbers del jueves 26 de febrero

Combinación mediodía: 09 02 05

Combinación noche: 07 02 07

Números ganadores de Win 4 del jueves 26 de febrero

Combinación mediodía: 08 07 00 04

Combinación noche: 02 00 00 02

Números ganadores de Take 5 del jueves 26 de febrero

Combinación mediodía: 07 13 16 24 37

Combinación noche: 15 17 20 23 27

Consejos para mejorar tus posibilidades de ganar la lotería

Aunque la lotería es un juego de azar, existen algunas formas de conseguir aumentar las posibilidades de lograr premio en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Para empezar, ayuda mucho buscar las estadísticas de combinaciones ganadoras anteriores. De entrada, ciertos números pueden tener más probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ser útil al elegir los números de la lotería.

También, se recomienda jugar con regularidad y participar en distintos juegos. Al diversificar las opciones de juego, los jugadores podrían incrementar sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, es esencial contar con un presupuesto que se pueda seguir. No se ha de gastar más dinero del permitido en la lotería, ya que esto podría llevar a dificultades económicas.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso fácil y sencillo, pero hay que seguir ciertos pasos para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, antes hay que cumplimentar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores premios que ha dado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha regalado muchos premios desde su creación, con muchos de ellos con cifras millonarias.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. En 2018, un trabajador de la construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar en la Lotería de Nueva York?

Las probabilidades de ganar cambian en función del juego, pero en general, las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York son bajas. Por ejemplo, las probabilidades de ganar en Mega Millions son de aproximadamente 1 en 302 millones, mientras que las probabilidades de ganar en el NYL Midday Numbers solo son de aproximadamente 1 en 1,000.

