Nueva York: pronóstico del tiempo para este viernes 27 de febrero

¿Cómo deberías prepararte para salir este viernes en Nueva York? Además, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tú mismo vas a percibir será de 46ºF (8ºC) de máxima y 46ºF (8ºC) de mínima.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 4.35 mph durante la primera mitad del día y los 4.35 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:33 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:45 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York tendremos nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 34 y los 50 grados Fahrenheit (1 y 10 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 6% por la mañana, 25% por la tarde y 6% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.