Se prevé que precios de gasolina suban por guerra entre EE.UU. e Irán

Los precios de la gasolina en Estados Unidos podrían aumentar en los próximos días debido al alza del petróleo provocada por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Analistas del sector energético advierten que los conductores podrían empezar a notar incrementos en las estaciones de servicio esta misma semana.

El petróleo sube tras tensiones en Medio Oriente

Los mercados energéticos reaccionaron con fuerza después de los ataques contra Irán. El crudo West Texas Intermediate (WTI), una de las referencias del petróleo producido en Estados Unidos, aumentó 6.2% el lunes y alcanzó $71.19 por barril, según datos de FactSet.

Por su parte, el crudo Brent –referencia internacional– registró un aumento cercano al 9%, llegando a $79.31 por barril, su nivel más alto en más de un año.

Gasolina podría subir hasta 30 centavos

El aumento del petróleo podría reflejarse rápidamente en el precio de la gasolina, según Patrick De Haan, analista petrolero de GasBuddy.

“La mayoría de los conductores debería prepararse para aumentos graduales esta semana”, señaló De Haan en un informe.

El especialista estimó que algunas estaciones de servicio podrían aumentar sus precios hasta 30 centavos por galón antes de que termine la semana.

También indicó que los incrementos ya se empezaban a observar en estados como Illinois, Indiana, Michigan, Ohio y Texas.

Según datos de AAA, el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos rondaba los $3 por galón el lunes, aproximadamente 20 centavos más que a principios de enero.

Presión adicional para los consumidores

El aumento de los combustibles podría afectar aún más el presupuesto de muchas familias, que ya enfrentan altos costos en alimentos, vivienda y servicios médicos.

Aun así, los precios de la gasolina siguen siendo más de 7% más bajos que hace un año, de acuerdo con los datos más recientes de inflación.

Impacto más amplio en la economía

Economistas advierten que el encarecimiento del petróleo puede influir en diversos sectores de la economía.

Nigel Green, director ejecutivo de la firma de asesoría financiera De Vere Group, explicó: “Aunque las medidas básicas de inflación excluyen alimentos y energía, aumentos sostenidos del petróleo tienden a trasladarse al transporte, la logística, los costos de producción y, finalmente, a los precios al consumidor”.

También añadió: “El petróleo no funciona de forma aislada. Suben los costos del transporte de mercancías, el combustible para aerolíneas y los gastos de distribución. Los márgenes de las empresas se reducen o los precios aumentan. A menudo ocurren ambas cosas”.

Petróleo venezolano podría ayudar a contener precios

Un factor que podría moderar el aumento de la gasolina es la llegada de nuevos cargamentos de petróleo venezolano a Estados Unidos.

El secretario de Energía, Chris Wright, explicó que buques con crudo venezolano ya están llegando al país.

“El petróleo apenas está empezando a llegar ahora porque las refinerías compran su crudo con aproximadamente un mes de anticipación, por lo que a medida que avance marzo veremos llegar mucho crudo venezolano en lo que se conoce como las corridas de marzo”, dijo.

También señaló que este suministro adicional puede ayudar a estabilizar el mercado: “Definitivamente ayuda a reducir los precios de la gasolina. Más crudo venezolano entrando a Estados Unidos y saliendo de Venezuela ayuda a mantener bajos los precios de la gasolina y el diésel”.

Posible efecto en las tasas de interés

Economistas también advierten que un aumento prolongado en los precios del petróleo podría impulsar nuevamente la inflación, que recientemente había mostrado señales de desaceleración.

En enero, el Índice de Precios al Consumidor alcanzó su nivel más bajo en nueve meses.

Si la inflación vuelve a subir, la Reserva Federal podría retrasar los recortes en las tasas de interés.

Aunque se espera que el banco central mantenga su tasa de referencia sin cambios en su próxima reunión del 18 de marzo, algunos analistas prevén que podría considerar una reducción hacia mediados de año.

