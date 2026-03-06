150 años de la Legal Aid Society: el legado que transformó la justicia en Nueva York y los desafíos que enfrenta hoy

Hace 150 años, un pequeño grupo de abogados en la ciudad de Nueva York tomó una decisión que cambiaría el acceso a la justicia para miles de personas: ofrecer representación legal gratuita a inmigrantes alemanes de bajos ingresos.

Era 1876 y la organización recién fundada se llamaba German Legal Aid Society. Su misión era simple, pero poderosa: garantizar que quienes no podían pagar un abogado tuvieran una defensa digna en los tribunales.

El New York Times indica que, a lo largo de su historia, la organización también ha contado con el respaldo simbólico de figuras políticas de alto perfil. De hecho, 3 presidentes estadounidenses,Theodore Roosevelt, Harry S. Truman y Dwight D. Eisenhower, desempeñaron un rol honorario como vicepresidentes de la Legal Aid Society mientras ocupaban la Casa Blanca.

Un siglo y medio después, aquella iniciativa se transformó en la Legal Aid Society, considerada hoy la organización de defensa pública y servicios legales civiles más grande y antigua de Estados Unidos.

Y aunque su tamaño y alcance han crecido enormemente, su misión sigue siendo prácticamente la misma.

“Garantizar que ningún neoyorquino sea privado del derecho a la justicia igualitaria es una misión que sigue siendo absolutamente necesaria”, explicó Twyla Carter, directora ejecutiva y abogada principal de la organización, en entrevista para Spectrum News. “De hecho, lamentablemente, es incluso más relevante hoy”.

Una historia de justicia que comenzó con inmigrantes

En su primer año de operaciones, la organización atendió poco más de 200 casos, la mayoría relacionados con inmigrantes que enfrentaban disputas laborales, abusos o problemas legales en una ciudad que crecía rápidamente.

La demanda de servicios legales gratuitos aumentó con cada nueva ola migratoria y con cada crisis económica.

Hoy, el impacto de la Legal Aid Society es incomparablemente mayor. Solo el año pasado, su trabajo benefició a más de 2 millones de neoyorquinos de bajos ingresos y sus familias.

Sus abogados y equipos legales representan a personas en una amplia gama de asuntos, entre ellos: defensa penal, vivienda y desalojos, empleo, atención médica, educación, beneficios gubernamentales, inmigración y justicia juvenil.

La organización opera en los 5 condados de Nueva York, defendiendo tanto casos individuales como grandes litigios que buscan cambios estructurales en el sistema legal.

Casos que cambiaron la historia legal de Nueva York

De acuerdo a Queens Daily Eagle, a lo largo de sus 150 años, el trabajo de la Legal Aid Society ha dejado una huella profunda en el sistema judicial.

Uno de los casos más influyentes ocurrió en 1972, cuando abogados de la organización representaron a niños y adultos con discapacidades que vivían en condiciones extremadamente precarias en el Willowbrook State Developmental Center.

El caso ayudó a establecer derechos legales para personas con discapacidades y contribuyó al proceso de desinstitucionalización de hospitales psiquiátricos en el estado.

Décadas más tarde, en 1994, la organización logró otro precedente histórico en la Corte de Apelaciones de Nueva York, el tribunal más alto del estado. La corte determinó que funcionarios gubernamentales podían ser declarados en desacato si no cumplían órdenes judiciales que exigían brindar refugio a personas sin hogar.

Ese fallo sentó las bases para el desarrollo posterior de las leyes de derecho a refugio en Nueva York, una de las protecciones más amplias para personas sin vivienda en EE.UU.

Más recientemente, la organización ha liderado litigios sobre las condiciones en cárceles municipales, argumentando que la violencia y el deterioro institucional violan los derechos civiles de los detenidos.

Tras más de una década de litigio, el proceso ha llevado al nombramiento de un administrador especial que asumirá el control operativo de la famosa cárcel de Rikers Island y del Departamento de Corrección de la ciudad.

Reformas legales más allá de los tribunales

El impacto de la Legal Aid Society no se limita a los tribunales. La organización también ha impulsado reformas legislativas clave en Nueva York.

Entre ellas destacan campañas para:

* Reformar las leyes estatales de fianzas y descubrimiento de pruebas

* Aprobar la ley conocida como Clean Slate Act, que facilita sellar antecedentes penales

* Proteger reformas legales frente a intentos de retroceso político

Según Carter, cada avance legislativo abre una nueva batalla.” Con cada reforma y progreso, el sistema siempre responde”, afirmó. “Cuando logramos aprobar un cambio legal, en realidad es el comienzo de la lucha para defenderlo”.

Una celebración histórica en Nueva York

Para conmemorar el aniversario número 150, la organización inauguró una exposición especial en el museo New York Historical Society, ubicado en el Upper West Side de Manhattan.

La exhibición, titulada “Delivering Justice: 150 Years of The Legal Aid Society”, estará abierta desde el 6 de marzo hasta el 5 de julio.

A través de fotografías inéditas, recortes de prensa, documentos históricos y obras de arte creadas por jóvenes clientes de la organización, la exposición recorre algunos de los momentos más importantes de la lucha por el acceso a la justicia en Nueva York.

El objetivo, según sus organizadores, es mostrar cómo la historia de Legal Aid está profundamente ligada a la historia de la ciudad.

Además de la exposición, la organización planea una serie de eventos comunitarios en distintos barrios.

Durante el año se celebrarán encuentros en: Brooklyn, El Bronx y Queens.

Uno de los eventos más grandes será un día comunitario en Queens en septiembre, pensado para reunir a residentes, organizaciones locales y beneficiarios de los servicios legales.

“Queremos que los neoyorquinos se vean reflejados en esta celebración”, dijo Carter. “Porque Legal Aid pertenece a la ciudad”.

Un aniversario en un momento crítico

El aniversario llega en un momento particularmente delicado para el sistema legal y los derechos civiles en EE.UU.

Debates nacionales sobre justicia penal, inmigración y libertades civiles han puesto nuevamente en el centro del escenario a organizaciones que ofrecen defensa legal gratuita.

Al mismo tiempo, la demanda de defensores públicos y abogados de servicios civiles sigue siendo extremadamente alta.

A pesar de su tamaño, la Legal Aid Society enfrenta limitaciones presupuestarias y escasez de personal, ya que el financiamiento estatal y municipal no siempre logra seguir el ritmo del aumento de casos.

Esto ha provocado cargas de trabajo muy elevadas para muchos abogados de la organización.

Para los líderes de la Legal Aid Society, el aniversario es una oportunidad para reflexionar sobre lo que ha cambiado… y lo que no.

La organización nació para ayudar a inmigrantes pobres que no podían pagar un abogado. Hoy, sigue representando a personas que enfrentan barreras económicas, lingüísticas y sociales dentro del sistema judicial.

150 años después, el principio central permanece intacto: el acceso a la justicia no debería depender del dinero, una misión sigue siendo tan urgente como en 1876.

