Pronóstico del clima en Nueva York para este sábado 7 de marzo

¿Cómo empezar tu día con la ropa adecuada para salir este sábado en Nueva York? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en las próximas horas marca unas temperaturas que fluctuarán entre los 46 grados Fahrenheit (8ºC) de máxima y los 45 grados Fahrenheit (7ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 45ºF (7ºC) de máxima y 45ºF (7ºC) de mínima.

¿Va a llover? Entendemos que ésta puede ser tu próxima duda y también tenemos respuesta para ti. Según las predicciones, la posibilidad de precipitaciones es del 45% durante el día y del 80% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su lado, será del 46% en el transcurso del día y del 46% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 4.35 mph en el día y los 5.59 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:21 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 17:54 h. En total habrá 12 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevén nubes y claros con probabilidad de alguna precipitación aislada. Las temperaturas tendrán una variación entre los 45 y los 63 grados Fahrenheit (7 y 17 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 49% por la mañana, 11% por la tarde y 49% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.