Qué pasa si repruebas el examen de manejo en Estados Unidos

Presentarse al examen de manejo puede generar ansiedad, y no es raro que algunas personas no aprueben a la primera. Reprobar no es el fin del camino, pero es importante entender las consecuencias y cómo prepararse para el siguiente intento. Cada estado tiene reglas específicas, pero hay pautas generales que aplican en la mayoría de los casos.

Cada estado establece reglas sobre cuántos días esperar antes de repetir la prueba de manejo. Crédito: NMK-Studio | Shutterstock

Cuántas veces puedes presentar el examen

En la mayoría de los estados, no existe un límite único de intentos, pero cada vez que repruebas puede aplicarse un período de espera antes de volver a presentar la prueba. Por ejemplo:

Algunos estados exigen esperar entre 7 y 14 días para el segundo intento.

para el segundo intento. Si se reprueba varias veces, el tiempo de espera puede aumentar progresivamente.

Estas medidas buscan que los aspirantes tengan tiempo suficiente para prepararse y mejorar sus habilidades de conducción.

Costos asociados a reprobar

Cada examen tiene un costo de presentación, que normalmente se paga al momento de agendar la cita. Reprobar implica:

Pagar nuevamente el examen para el siguiente intento.

Posibles tarifas adicionales si se necesita reservar una nueva cita o reprogramar.

Por eso, es importante estar preparado y practicar antes de presentarse, para reducir los gastos asociados a múltiples intentos.

Cómo mejorar para el próximo intento

Si repruebas, analizar qué salió mal es fundamental. Algunas recomendaciones incluyen:

Revisar el manual del conductor del estado y enfocarse en áreas donde se cometieron errores.

del estado y enfocarse en áreas donde se cometieron errores. Practicar maniobras específicas, como giros, estacionamiento o cambios de carril.

Tomar clases adicionales con instructores certificados para reforzar habilidades prácticas.

Cada intento es una oportunidad de aprendizaje, y muchas personas aprueban al segundo o tercer intento tras practicar lo necesario.

El examen de la vista es una de las evaluaciones que debes aprobar antes del examen de manejo. Crédito: Prostock-studio

Registro de intentos

Los departamentos de vehículos motorizados suelen llevar un registro de intentos y resultados. Esto no afecta tu historial de manejo, pero puede ser útil para ver patrones de errores y áreas a mejorar.

Mantén la calma y planifica con anticipación

Reprobar puede generar frustración, pero mantener la calma es clave. Planificar con anticipación, practicar regularmente y familiarizarse con las reglas de tránsito ayuda a aumentar las probabilidades de aprobar en el siguiente intento.

