Expanden las solicitudes para el Programa de Empleo Juvenil de Verano (SYEP) 2026

El Programa de Empleo Juvenil de Verano de la Ciudad de Nueva York (SYEP, por sus siglas en inglés) es el programa de empleo juvenil más grande del país, conectando cada verano a jóvenes de la ciudad entre las edades de 14 y 24 años con oportunidades de exploración profesional y experiencias laborales remuneradas. A través de proyectos estructurados y experiencias basadas en el trabajo, los participantes desarrollan habilidades esenciales y se preparan mejor para las carreras del futuro.

El verano pasado, casi 2,000 jóvenes neoyorquinos adquirieron valiosa experiencia laboral y habilidades para la vida gracias al Programa de Empleo Juvenil de Catholic Charities Community Services Alianza Youth Services, un socio líder del SYEP de la ciudad. Con una cifra récord de 1,983 participantes inscritos en Manhattan y el Bronx, el programa continuó conectando a los jóvenes con oportunidades profesionales en el mundo real, al tiempo que promovía el empoderamiento económico y la participación cívica.

Este año, Catholic Charities Community Services Alianza Youth Services se prepara para responder a la creciente demanda de empleo juvenil y continuar ampliando el acceso a oportunidades laborales significativas para nuestra juventud.

El portal de solicitudes para el SYEP 2026 ya está disponible tanto para participantes como para centros de trabajo. Los jóvenes elegibles pueden completar su solicitud en línea en:

https://application.nycsyep.com

Fecha límite para solicitar: 13 de marzo de 2026.

Al completar la solicitud en línea, es importante seleccionar “Catholic Charities Community Services Archdiocese of New York/Alianza” como proveedor principal (#1).

También hay solicitudes en papel disponibles, las cuales pueden entregarse en cualquiera de nuestras oficinas:

Oficina de Manhattan: 665 West 182nd Street, New York, NY 10033

Oficina del Bronx: 1544 Shakespeare Ave, Bronx, NY 10452

Asimismo, estamos buscando nuevos centros de trabajo. Los empleadores interesados en participar pueden enviar su solicitud en:

https://worksiteportal.nycsyep.com

El SYEP continúa siendo una herramienta fundamental para el empoderamiento económico y el desarrollo profesional de nuestra juventud. Invitamos a las familias, organizaciones y líderes comunitarios a ayudarnos a correr la voz y asegurar que más jóvenes aprovechen esta valiosa oportunidad.

Bobby Gates es el Director del Programa: Empleo Juvenil y Preparación Universitaria/Catholic Charities Community Services | División Alianza