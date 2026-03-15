Nueva York: el tiempo para hoy domingo 15 de marzo

¿Aún no sabes qué ropa ponerte para salir este domingo en Nueva York? El pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad que nunca duerme indica una temperatura máxima de 46 grados Fahrenheit (8ºC) y una mínima de 43 grados Fahrenheit (6ºC). Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que los neoyorquinos van a experimentar será de 43ºF (6ºC) de máxima y 43ºF (6ºC) de mínima.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 11.18 mph durante la primera mitad del día y los 14.91 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:08 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:02 h. En total, tendremos 12 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York tendremos cielos cubiertos con tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 36 y los 61 grados Fahrenheit (2 y 16ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 88% por la mañana, 84% por la tarde y 88% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.