Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del lunes 16 de marzo de 2026

Averigua los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy lunes 16 de marzo.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) brinda a sus jugadores distintas opciones para participar. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del lunes 16 de marzo

Los números ganadores son: 03 08 14 20 27 28 32 33 34 42 44 53 57 58 59 60 61 73 74 76

Números ganadores de Numbers del lunes 16 de marzo

Combinación mediodía: 01 05 09

Combinación noche: 07 09 07

Números ganadores de Win 4 del lunes 16 de marzo

Combinación mediodía: 02 03 06 00

Combinación noche: 04 04 00 07

Números ganadores de Take 5 del lunes 16 de marzo

Combinación mediodía: 05 06 24 27 32

Combinación noche: 01 11 15 21 22

Errores comunes a evitar al jugar a juegos de lotería

Al jugar a la lotería, es crucial evitar ciertos errores que afectan a las posibilidades de ganar.

Sin ir más lejos, uno de los más frecuentes es elegir números en función de fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto limita la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, lo que significa que se están ignorando muchos otros números potencialmente ganadores.

Otro error común es no comprobar los resultados de la lotería propiamente. Pueden olvidarse revisar ciertos premios menores que podrían haberse ganado. Además, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, (algunos jugadores han descartado por error boletos con premio).

Para finalizar, se aconseja evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, hay estrategias y toma de decisiones que, usadas de manera táctica, pueden aumentar las posibilidades de ganar.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Reclamar las ganancias dela lotería de Nueva York es un proceso rápido y sencillo, pero se deben seguir algunas instrucciones para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, antes hay que completar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores premios que ha otorgado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha regalado muchos premios desde su creación, con muchos de ellos multimillonarios.

El último gran premio fue entregado en abril de 2023 en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. Siete años antes, un trabajador de la construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuándo se llevan a cabo los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se realizan todos los días para algunos juegos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. Para saber cuándo es cada uno te aconsejamos consultar en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

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