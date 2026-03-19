Nueva York: el tiempo para hoy jueves 19 de marzo

¿Cómo empezar tu día con la ropa adecuada para salir este jueves en Nueva York? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en el día de hoy apunta aindica unas temperaturas que fluctuarán entre los 45 grados Fahrenheit (7ºC) de máxima y los 37 grados Fahrenheit (3ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 46ºF (8ºC) de máxima y 46ºF (8ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 8% durante el día y del 21% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 14% durante el día y del 14% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 4.35 mph durante la primera mitad del día y los 5.59 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:01 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:07 h. En total, tendremos 12 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se prevén más nubes que claros con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 45 y los 54 grados Fahrenheit (7 y 12ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 25% por la mañana, 84% por la tarde y 25% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.