Nueva York: pronóstico del tiempo para este viernes 20 de marzo

¿Qué ropa recomendamos a los neoyorquinos para salir por las calles de Nueva York este viernes? El pronóstico del tiempo para el día de hoy en la ciudad que nunca duerme marca una temperatura máxima de 55 grados Fahrenheit (13ºC) y una mínima de 45 grados Fahrenheit (7ºC). Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 54ºF (12ºC) de máxima y 54ºF (12ºC) de mínima.

¿Va a llover? Perfectamente, ésta puede ser tu siguiente pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según la última información disponible, la posibilidad de precipitaciones es del 25% durante el día y del 84% durante la noche. La nubosidad, por su parte, será del 14% en el transcurso del día y del 26% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 9.32 mph en el día y los 9.32 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 07:00 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 19:08 h. En total habrá 12 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá nubes y claros. Las temperaturas se moverán entre los 45 y los 57 grados Fahrenheit (7 y 14 grados Celsius).

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas elevadas, inviernos frescos y notables lluvias.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Ambos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.