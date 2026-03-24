Clima de hoy en Nueva York para este martes 24 de marzo

¿Cómo deberías vestirte para salir este martes en Nueva York? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en las próximas horas marca unas temperaturas que oscilarán entre los 48 grados Fahrenheit (9ºC) de máxima y los 37 grados Fahrenheit (3ºC) de mínima. Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 54ºF (12ºC) de máxima y 54ºF (12ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 8.08 mph en el día y los 5.59 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:53 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 19:12 h. En total habrá 12 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan más nubes que claros. Las temperaturas se moverán entre los 45 y los 52 grados Fahrenheit (7 y 11 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 2% por la mañana, 25% por la tarde y 2% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.