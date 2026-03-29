Nueva York: el tiempo para hoy domingo 29 de marzo

¿Aún no sabes qué ropa ponerte para salir a las calles de Nueva York este domingo? El pronóstico del clima para el día de hoy en la ciudad que nunca duerme apunta a una temperatura máxima de 54 grados Fahrenheit (12ºC) y una mínima de 46 grados Fahrenheit (8ºC). Por otra parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que los neoyorquinos van a percibir rondará los 54ºF (12ºC) de máxima y 54ºF (12ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 8.08 mph en el día y los 8.08 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:45 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:17 h. En total habrá 13 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se prevén más nubes que claros con poca probabilidad de lluvias. Las temperaturas tendrán una variación entre los 55 y los 68 grados Fahrenheit (13 y 20ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 25% por la mañana, 82% por la tarde y 25% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas calurosas, inviernos frescos y muchas precipitaciones.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.