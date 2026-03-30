DHS arresta a presunto miembro de Latin Kings en Nueva York

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó este lunes el arresto de Bryan David Tasiguano León en Nueva York, supuesto miembro de la pandilla Latin Kings, y responsabilizó a autoridades locales por su liberación previa, arremetiendo contra el alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul.

Según el comunicado, Tasiguano León fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 4 de marzo de 2026 durante una operación en la ciudad y actualmente permanece bajo custodia a la espera de su proceso de expulsión.

El DHS indicó que el 14 de febrero de 2026 el hombre había sido arrestado por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) por un caso de agresión. Sin embargo, fue liberado posteriormente pese a existir una orden de detención migratoria en su contra, lo que permitió su regreso a la comunidad.

De acuerdo con la agencia, Tasiguano León es un inmigrante indocumentado de origen ecuatoriano que ingresó a Estados Unidos el 11 de noviembre de 2022 por la frontera sur y fue liberado tras su entrada. Además, señala que había sido arrestado previamente por presuntos delitos como agresión y negligencia familiar, aunque no detalla el estado judicial de esos casos.

Un juez emitió una orden final de deportación en su contra el 27 de febrero de 2025.

Culpan a Mamdani y a Hochul

Tras exponer estos antecedentes, el DHS responsabilizó a autoridades locales por su liberación. La subsecretaria interina Lauren Bis afirmó: “Los políticos que defienden el derecho de los santuarios en Nueva York optaron por liberar a este pandillero de los Latin Kings de la cárcel y devolverlo a las comunidades”.

Bis añadió que el detenido “no solo fue liberado por la administración Biden, sino que también fue liberado nuevamente por los políticos que defienden el derecho de los santuarios en Nueva York” y exigió que dejen de liberarlos.

El comunicado también arremete directamente contra el alcalde Zohran Mamdani, a quien acusa de haber firmado una orden ejecutiva que, según la agencia, convierte a Nueva York en un “escudo” para personas acusadas de delitos.

Asimismo, vincula esa política con una propuesta de la gobernadora Kathy Hochul que busca limitar la cooperación entre policías locales y autoridades migratorias federales.

Finalmente, el DHS señaló que actualmente hay 7,113 personas bajo custodia en el estado de Nueva York con órdenes de detención vigentes. Según la agencia, entre los delitos asociados a estos casos se incluyen homicidios, agresiones, robos, delitos con armas, drogas y delitos sexuales.