Pronóstico del clima en Nueva York para este lunes 30 de marzo

¿Qué ropa recomendamos a los neoyorquinos para salir este lunes en Nueva York? El pronóstico del clima para el día de hoy en la Gran Manzana marca una temperatura máxima de 66 grados Fahrenheit (19ºC) y una mínima de 55 grados Fahrenheit (13ºC). Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 63ºF (17ºC) de máxima y 63ºF (17ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 25% durante el día y del 80% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 14% durante el día y del 44% en el periodo nocturno.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 14.91 mph durante la primera mitad del día y los 6.84 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:43 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:18 h. En total habrá 13 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana tendremos más nubes que claros con probabilidad de alguna llovizna. Las temperaturas se moverán entre los 63 y los 75 grados Fahrenheit (17 y 24 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 61% por la mañana, 12% por la tarde y 61% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias comunes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y notables precipitaciones.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.