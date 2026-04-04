La Resurrección de Cristo: Mel Gibson regresa con una historia dividida en dos partes

Podrán pasar 1,000 años, pero “La Pasión de Cristo” es una película infaltable en cada Semana Santa y aunque es una trama que sin cambiar, no deja de impactar. Este viernes se anunciaron detalles de la ya confirmada secuela de aquella producción de hace más de dos décadas.

Nuevamente Mel Gibson dirigirá estas grabaciones y fue coescritor de los guiones, que permanecen como una información confidencial, junto a Randall Wallace. Esta renovada historia de Jesús, será titulada “La Resurrección de Cristo” y, tras ser una historia con muchos matices, será dividida en dos partes.

La primera parte de “La Resurrección de Cristo” se estrenará el 26 de marzo de 2027, fecha que coincidirá con el viernes santo. Mientras que la segunda parte puede ser vista a partir del 6 de mayo de 2027, fecha en la que se conmemora el Día de la Ascensión.

¿Quién interpretará a Jesús?

Una de las grandes interrogantes del público es si Jim Caviezel interpretará a Jesús nuevamente, tras transmitir millones de emociones con su notable actuación en la producción de 2004. Sin embargo, el medio Variety informó que la mayoría del elenco será renovado.

El personaje de Jesús lo hará el finlandés reconocido por la serie de Netflix “The Last Kingdom”, Jaakko Otonen, y María Magdalena será interpretada por la cubana Mariela Garriga.

Asimismo, la actriz de origen polaco Kasia Smutniak (Domina) asumirá el rol de María; el italiano Pier Luigi Pasino encarnará a Pedro y el también italiano Riccardo Scamarcio, conocido por John Wick: Capítulo 2, dará vida a Poncio Pilato.

¿”La Resurrección de Cristo” tendrá el mismo impacto que “La Pasión de Cristo”?

El gran reto de Mel Gibson será superar los superlativos números que dejó la primera producción, la cual generó una ganancia de 580 millones de dólares con una inversión de 30 millones.

Se estima que en esta secuela el gasto sea 200 millones de dólares, lo que significa un incremento de casi 600% en la inversión y, si el porcentaje de ganancia es similar, podría obtener una recaudación de $3.355.000.000.

¿Qué más se sabe de la producción?

El equipo de Lionsgate ya se encuentra grabando con parte del reparto en el estudio Cinecittà en Roma y las grabaciones se extenderán hacia otros enclaves del sur de Italia como: Matera, Ginosa, Gravina, Laterza y Altamura.

Una de las innovaciones en esta secuela, será la lucha entre ángeles y demonios, según el medio “Deadline”, e incluso indican que habrá una visita espiritual de Jesús al infierno, lo que deja que habrá prácticas sobrenaturales.