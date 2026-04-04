Pronóstico del clima en Nueva York para este sábado 4 de abril

¿Cómo deberías prepararte para salir este sábado en Nueva York? Antes que nada, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana estarán entre los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de máxima y los 46 grados Fahrenheit (8ºC) de mínima. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tu cuerpo va a percibir rondará los 77ºF (25ºC) de máxima y 77ºF (25ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 55% durante el día y del 64% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 43% en el transcurso del día y del 26% en el periodo nocturno.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 10.56 mph en el día y los 9.32 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:35 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:24 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana el cielo estará cubierto con lloviznas generalizadas. Las temperaturas variarán entre los 45 y los 63 grados Fahrenheit (7 y 17 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 88% por la mañana, 15% por la tarde y 88% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.