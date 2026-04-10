Nueva York: el tiempo para hoy viernes 10 de abril

¿Cómo deberías vestirte para salir por las calles de Nueva York este viernes? La predicción del clima para los neoyorquinos en las próximas horas apunta aindica unas temperaturas que fluctuarán entre los 64 grados Fahrenheit (18ºC) de máxima y los 52 grados Fahrenheit (11ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que los neoyorquinos van a experimentar rondará los 72ºF (22ºC) de máxima y 72ºF (22ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 5.59 mph en el día y los 8.08 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:25 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:30 h. En total habrá 13 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá nubes escasas. Las temperaturas variarán entre los 45 y los 66 grados Fahrenheit (7 y 19 grados Celsius).

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.