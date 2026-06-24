Dos ecuatorianas mueren arrolladas tras celebrar el Mundial de Fútbol en NJ; conductor huyó

Mariana Elizabeth Valverde Beltrán y María Isabel De los Ángeles Salgado Ayala murieron arrolladas el sábado en Newark (NJ) por un conductor que se dio a la fuga y aún no ha sido atrapado.

La policía encontró a las víctimas en la calle North 7th en la esquina con Park Avenue en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey. Un video obtenido por ABC News captó a testigos horrorizados y atónitos alrededor de las 11:00 p.m. del sábado, después de que un sedán atropellara a las dos peatonas y huyera. Los testigos llamaron a la policía.

Los bomberos de una estación cercana acudieron rápidamente para ayudarlos. “El semáforo estaba cambiando, un lado estaba en rojo, el otro en amarillo. No sé si estaba borracho, pero en fin, (pisó el acelerador) y eso es lo que sucede”, declaró Manuel Candelaria, testigo del incidente.

El fiscal del condado Essex, Theodore Stephens, identificó a las víctimas: Valverde Beltrán tenía 58 años y era residente de Elizabeth, y Salgado Ayala (61) vivía en Newark. Ambas fueron declaradas fallecidas en el hospital a donde fueron llevadas de urgencia.

Las víctimas, que vestían de amarillo en homenaje al partido de Ecuador, eran amigas y al momento de ser arrolladas salían de una reunión que se organizó para ver el partido de esa noche de ese país contra Curacao en Filadelfia.

Jeffrey Chacon, primo de Beltrán, declaró que su padre se estaba comunicando con el hijo y las hermanas de ella, quienes viven en Ecuador, para darles la terrible noticia.

Las autoridades aún no han identificado el vehículo involucrado en el atropello y fuga. Según el video, parece tratarse de un sedán rojo. La investigación sigue en curso.

En enero Patricia Espinosa, madre ecuatoriana y policía del condado Nassau (NY), murió cuando su auto fue impactado por un joven que estaba intoxicado tras el volante y recientemente se declaró culpable.

Este mes un jurado declaró culpable de cuatro homicidios al ex Marine Steven Schwally, por conducir bajo los efectos del alcohol al estrellar su camioneta contra un salón de uñas en Long Island (NY) a plena luz el día en el verano de 2024.

En mayo John P. McClave III fue sentenciado tras ser declarado culpable de causar la muerte de un matrimonio latino en Nueva Jersey, cuando conducía intoxicado y los chocó en ruta a su trabajo siendo policía. A principios de marzo tres personas murieron y otra resultó herida tras un choque frontal en el condado Ocean de Nueva Jersey. Además Diana Kutateladze fue acusada de conducir ebria y chocar contra varios automóviles en la Southern State Parkway de Long Island (NY), causando la muerte de dos personas.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.