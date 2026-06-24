Se abre feria de trabajo para el US Open en NY

Se encuentran abiertas las oportunidades de trabajo para quienes deseen participar en el próximo US Open de tenis a realizarse en el complejo de la USTA en el parque de Flushing del 23 de agosto al 13 de septiembre.

Este 24 y 25 de junio de 3 p.m. a 7 p.m. serán las entrevistas de trabajo en las instalaciones del Billie Jean King National Tennis Center en Flushing Meadows, Corona Park, Queens.

El evento de contratación para los candidatos se cumplirá al aire libre en los terrenos del USTA y los aspirantes podrán experimentar de primera mano el ambiente del estadio mientras conocen a los equipos detrás de escena de uno de los principales eventos deportivos a nivel mundial y el que será el último Grand Slam de la temporada.

Para este nuevo torneo hay diferentes puestos de trabajo entre los que destacan los de asistente, de limpieza, equipo de seguridad y mantenimiento, operador de credenciales, repartidores de agua, servicios de huéspedes, entre otros que pagarán $19 dólares la hora por la temporada.

Se recomienda a los postulantes acudir con su currículum (recomendado), paraguas o ropa adecuada al clima (opcional), una botella de agua (opcional).

Los candidatos entrarán por la Champions Entry/South Gate (Entrada de Campeones / Puerta Sur) y serán guiados a través de la experiencia del evento de contratación. Habrá personal del evento y señalización en todas las instalaciones para ayudar a dirigir el flujo de personas y responder preguntas.

No hay horarios de entrevista designados durante la feria de contratación. Los interesados se registran con personal del evento, quien los guiará a través del proceso de explorar y entrevistar para los puestos de trabajo disponibles.

Durante la aplicación, es posible que se le pida realizar una entrevista presencial para un puesto vacante, programar una entrevista de seguimiento o volver cuando se abra una oportunidad.

El Abierto de Estados Unidos busca personas que se muevan rápido, piensen rápido y aporten energía lista para el torneo en cada turno. Los candidatos ideales son profesionales, puntuales y entusiasmados por contribuir al mejor torneo de tenis que existe. Se debe estar disponible para trabajar 7 días a la semana durante la duración del torneo de tres semanas.

Para más información visite: https://careers.usopen.org/hiring-event/