Hombre apuñaló a 3 pasajeros y fue baleado por la policía en estación Grand Central del Metro de Nueva York

Agentes de policía dispararon e hirieron a un hombre sospechoso de haber apuñalado a tres viajeros de edad avanzada durante un violento y sangriento altercado en la estación Grand Central del Metro de Nueva York este sábado.

El incidente estalló en el andén de las líneas 4/5/6 en dirección Uptown dentro de la estación Grand Central, situada en 42nd St. cerca de Park Av, alrededor de las 9:40 a.m., reportó Daily News. Ese terminal sirve además a las líneas ferroviarias suburbanas Metro-North y LIRR de MTA.

Fuentes indicaron que un agente de la Policía de Transporte disparó e hirió a un hombre al que vieron atacando a tres viajeros con un cuchillo de gran tamaño. Sólo se efectuó un disparo y el herido huyó. Luego hallado dentro de un tren de la línea 7 que se encontraba detenido en otro nivel de la mega estación.

Funcionarios del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) confirmaron que se reportaron tanto un tiroteo como un apuñalamiento en la estación, con un saldo de “múltiples víctimas”. Los servicios de emergencia médica (EMS) trasladaron de urgencia al sospechoso baleado al Hospital Bellevue, donde ingresó en estado crítico.

Otras tres personas -dos hombre de 65 y 84 años, y una mujer de 70- también fueron llevadas a hospitales de la zona en condición estable. Según los informes preliminares, sus heridas no se consideran potencialmente mortales. El cuchillo utilizado en el ataque fue recuperado en el lugar de los hechos. Ninguno de los lesionados ha sido identificado.

De momento, no se ha revelado por qué el sospechoso eligió como objetivo a esos tres viajeros en particular. “He sido informada sobre el horrible incidente ocurrido esta mañana en Grand Central”, declaró la gobernadora Kathy Hochul a través de Twitter/X. “Personas inocentes fueron atacadas en un acto de violencia sin sentido. Agradezco a nuestros valientes agentes, quienes actuaron con rapidez para detener al sospechoso. Estamos trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) a medida que avanza la investigación”.

La Oficina de Gestión de Emergencias de la ciudad (NYCEM) publicó un aviso en Twitter/X, alertando a residentes y visitantes para que “eviten la zona” debido a “Actividad policial: Prevea retrasos en el tráfico, cierres de calles, interrupciones en el transporte público y presencia de personal de emergencia”.

Se recomienda consultar el portal de MTA o la aplicación MYmta para conocer los detalles y los cambios actualizados en el transporte público. La Oficina del Fiscal General de Nueva York está investigando el caso, como sucede cuando alguien muere o es herido durante un operativo o bajo custodia policial.

La delincuencia en el Metro de NYC ha subido en 2026, luego de que el año pasado fuese el “más seguro” en mucho tiempo. La violencia sigue siendo constante en estaciones, vagones del Metro y buses MTA. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como “la indigencia y el abuso de sustancias“, resumió CNN a fines de 2024.