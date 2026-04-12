El tiempo de hoy en Nueva York para este domingo 12 de abril

¿Tienes aún que elegir tu atuendo para salir este domingo en Nueva York? La predicción del clima para los neoyorquinos en las próximas horas marca unas temperaturas que oscilarán entre los 57 grados Fahrenheit (14ºC) de máxima y los 48 grados Fahrenheit (9ºC) de mínima. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que vas a experimentar rondará los 66ºF (19ºC) de máxima y 66ºF (19ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 5.59 mph en el día y los 6.84 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:22 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:32 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se prevén más nubes que claros con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 61 y los 77 grados Fahrenheit (16 y 25 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 23% por la mañana, 55% por la tarde y 23% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima mayoritariamente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias continuas durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas elevadas, inviernos frescos y abundantes lluvias.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.