Destacan programa de intercambio de prácticas de SUNY en Puerto Rico

“Las oportunidades de prácticas remuneradas son una parte importante para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus aspiraciones y prepararse para sus carreras”, dijo el canciller de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY), John B. King Jr. durante la Conferencia SOMOS 2026, que se realizó en Albany, en referencia a la colaboración entre SUNY, la Universidad de Puerto Rico y la organización de conservación ambiental Para La Naturaleza.

A través del programa anual de intercambio de prácticas, este año, nueve estudiantes de SUNY tienen la oportunidad de viajar a Puerto Rico para realizar investigaciones que llevan a cabo acciones climáticas y mejoren la sostenibilidad.

Los campus que participarán en el programa 2026 son: Universidad Estatal de Nueva York en Albany, SUNY Cortland; SUNY ESF, SUNY New Paltz, SUNY Oneonta, SUNY Oswego y el Intituto Tecnológico de la Moda (FIT), que es el primer campus de la Ciudad de Nueva York que se une al programa.

A su vez, este verano, cuatro estudiantes de la Universidad de Puerto Rico harán prácticas en dos campus de SUNY –SUNY Upstate Medical University y la State University of New York en Stony Brook– como parte del programa de intercambio de prácticas.

“A través de nuestra colaboración con Para La Naturaleza, más estudiantes de SUNY tienen la oportunidad de adquirir experiencia práctica en investigación mientras exploran una carrera en conservación y sostenibilidad. Agradezco a ambas instituciones que colaboran con SUNY para seguir ofreciendo a nuestros estudiantes oportunidades de prácticas de alta calidad”, agregó el canciller de SUNY.

El presidente de Para La Naturaleza, Fernando Lloveras San Miguel , declaró: “Por segundo año consecutivo, Para la Naturaleza da la bienvenida con orgullo a estudiantes de la Universidad Estatal de Nueva York en su programa transformador Ecovivencias: un aula viva donde la propia naturaleza se convierte en profesora. Esta serie inmersiva de experiencias invita a los participantes a ir más allá de la teoría y adentrarse en los vibrantes paisajes del archipiélago puertorriqueño, donde la conservación cobra vida”.

La Universidad Estatal de Nueva York es el sistema integral de educación superior más grande de Estados Unidos, con 1.7 millones de estudiantes a través de su cartera de cursos y programas con y no créditos, educación continua y programas de alcance comunitario.

SUNY supervisa casi una cuarta parte de la investigación académica en Nueva Yorky anualmente uno de cada tres neoyorquinos que obtiene un título universitario es exalumno de SUNY.

Para saber más sobre cómo SUNY crea oportunidades, visita suny.edu.