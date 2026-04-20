Pronóstico del tiempo en Nueva York para este lunes 20 de abril

¿Cómo deberías prepararte para salir a las calles de Nueva York este lunes? El pronóstico del tiempo para las siguientes horas en la ciudad que nunca duerme indica una temperatura máxima de 52 grados Fahrenheit (11ºC) y una mínima de 36 grados Fahrenheit (2ºC). Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 54ºF (12ºC) de máxima y 54ºF (12ºC) de mínima.

¿Tendremos lluvia? Entendemos que ésta puede ser tu próxima pregunta y también contamos con respuesta para ti. Según las predicciones, la posibilidad de precipitaciones es del 55% durante el día y del 2% durante la noche. La nubosidad, por su parte, será del 14% en el transcurso del día y del 12% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 8.08 mph durante la primera mitad del día y los 9.32 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer será a las 06:10 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 19:40 h. En total habrá 14 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan cielos despejados. Las temperaturas tendrán una variación entre los 43 y los 54 grados Fahrenheit (6 y 12ºC).

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Los dos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.