Terrazas que tocan el cielo: dos nuevas aperturas para brindar sobre Nueva York

Con la llegada de la primavera, dos nuevas propuestas elevan —literalmente— la escena gastronómica de la ciudad, invitando a redescubrir el skyline entre cócteles, buena comida y una atmósfera que oscila entre lo íntimo y la magia de las luces de Nueva York.

Desde el Distrito Financiero hasta el corazón de Times Square, estos rooftops ofrecen dos maneras distintas de vivir la altura: una marcada por la elegancia del “golden hour” y otra por la energía cosmopolita que nunca se detiene.

One40 Rooftop: el arte de capturar el atardecer

En el piso 20 del hotel Club Quarters, en pleno Distrito Financiero, One40 Rooftop presenta su nueva terraza exterior: Golden Hour at One40. Diseñada por Abraham John Architects como una extensión al aire libre del restaurante, el espacio combina materiales cálidos, vegetación y asientos lounge que invitan a quedarse.

La propuesta gastronómica es una carta moderna. Entre los imperdibles, destaca el maridaje de Golden Hour Martini & Caviar, con caviar Kaluga y crisps de papa, junto a un martini de perfil aromático que mezcla vodka, gin, Italicus de bergamota y pera. Para compartir, opciones como el Deviled Eggs Flight —que va del clásico al sofisticado con roe de salmón, ibérico y caviar— o las ostras fritas con costra ligera de maíz y alioli de limón aportan un aire contemporáneo a clásicos reinterpretados.

El Deviled Eggs Flight destaca dentro del menú de cocina americana moderna./Cortesía

El programa de bebidas, liderado por Michael Carroll, refuerza esta narrativa con cócteles artesanales de ingredientes frescos y una selección de vinos globales que prioriza productores sostenibles. Desde spritz ligeros hasta clásicos reinterpretados, cada copa está pensada para acompañar el ritmo del día… y del atardecer.

Golden Hour at One40 está ubicado en el 140 Washington Street, New York, NY. Más información: www.one40rooftop.com.

Beast & Butterflies: un oasis vibrante sobre Times Square

Tiene una vista envidiable con Times Square de fondo./Cortesía

Beast & Butterflies se alza como un refugio urbano sobre el frenesí de Times Square. Su terraza envolvente y su interior acristalado ofrecen una experiencia inmersiva. El concepto se presenta como un “urban retreat”, un espacio donde reunirse, desconectar del caos de la ciudad sin abandonar su energía.

La carta funciona como un recorrido por sabores reconocibles con un giro contemporáneo. Desde tapas como el Spicy Seafood and Chorizo —con camarones gratinados, calamares y chorizo— hasta opciones más contundentes como el Prime NY Strip Steak con papas fritas, el menú equilibra indulgencia y variedad. Clásicos como el Fish and Chips o el Lobster Mac & Cheese conviven con platos como el salmón sellado con beurre blanc cítrico o el pollo con romesco ahumado y vegetales especiados.

Los cócteles y vinos acompañan con una selección pensada para el disfrute sin pretensiones, ideal para una noche que puede empezar con una copa y terminar en celebración.

Abierto todos los días, el espacio funciona desde el desayuno hasta altas horas de la noche, adaptándose tanto a encuentros casuales como a planes más animados.

Beast & Butterflies está ubicado en el 226 W 52nd St, New York, NY 10019. Más información: https://www.beastandbutterfliesnyc.com.