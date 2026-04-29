$100 millones pide hombre que fue golpeado “sin ningún motivo” por policías en Nueva York: demanda judicial

Timothy Brown, el hombre que fue captado en video siendo golpeado por dos agentes del Departamento de la Policía de Nueva York (NYPD) dentro de una licorería en Brooklyn, planea demandar a la alcaldía por $100 millones de dólares.

La paliza, que tuvo lugar el 14 de abril cerca de las 4 p.m., acaparó gran atención después de que las imágenes circularan en las redes sociales. Tanto el alcalde Zohran Mamdani como la comisionada policial, Jessica Tisch, han calificado el video de perturbador. NYPD no ha hecho comentarios sobre la demanda anunciada ayer.

Brown ha sudo identificado como un hombre de 46 años que trabaja como auxiliar de salud a domicilio y guardia de seguridad Sus abogados alegan que la policía violó leyes estatales y federales durante la violenta detención, la cual dejó a su cliente con secuelas físicas y emocionales. Como consecuencia, Brown camina ahora con la ayuda de un bastón, indicó NBC News.

“Fue algo incorrecto y repugnante. Mi vida nunca volverá a ser la misma”, declaró Brown el martes, acompañado por sus abogados. “Me sentí humillado, irrespetado y avergonzado. Y fui brutalmente golpeado sin motivo alguno”.

Según el video, Brown fue golpeado por dos agentes de policía que lo identificaron erróneamente como sospechoso durante una redada antidrogas en una licorería en el barrio Gowanus. Los dos detectives supuestamente le dijeron que sería detenido porque llevaba unos pantalones cortos verdes que coincidían con la descripción de un narcotraficante al que estaban buscando, acotó New York Post.

Mientras hablaba con los periodistas el martes en el Bajo Manhattan, Brown expresó su frustración y su preocupación por los demás. “Soy un contribuyente” de impuestos, afirmó Brown. “Esto no debería ocurrirle a nadie más”.

Además del uso excesivo de la fuerza, los abogados de Brown también alegan que los agentes implicados no activaron sus cámaras corporales y estuvieron enviando mensajes de texto a sus colegas desde sus teléfonos celulares personales; ambas acciones constituyen violaciones directas de las normativas de NYPD.

“A través de este litigio esperamos lograr un cambio en las políticas del Departamento de Policía de Nueva York”, declaró el abogado litigante Derek Sells. Y afirmó que la inminente demanda “tiene como objetivo castigar a esos agentes. Queremos quitarles todo a esos policías, tal como ellos le arrebataron la dignidad al Sr. Brown”.

Cuando se le preguntó a Donna, la madre de Brown, si alguien de la alcaldía se había puesto en contacto con ella para interesarse por el estado de su hijo, respondió que no.

Al día siguiente de la golpiza, el alcalde Mamdani escribió en Twitter/X: “La violencia empleada por los agentes del NYPD en este video resulta sumamente inquietante e inaceptable. Los agentes nunca deberían tratar a una persona de esta manera. NYPD está llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre este incidente”.

Los agentes implicados fueron reasignados a tareas administrativas durante el transcurso de la investigación interna y les han retirado sus armas. Además todo el equipo involucrado en esa redada antidrogas ha sido disuelto como parte de una revisión de 90 días de la unidad de narcóticos, anunciaron las autoridades la semana pasada.