Video de violento arresto por error en Brooklyn desata investigación y críticas al NYPD

Un arresto realizado de forma errónea por agentes del Departamento de Policías de Nueva York durante una operación antidrogas en Brooklyn ha generado un fuerte rechazo. Un video viral muestra a dos detectives golpeando y arrastrando a un hombre dentro de una licorería.

De acuerdo con reportes de FOX y CBS News, la víctima fue identificada como Timothy Brown, un auxiliar de atención médica y guardia de seguridad, quien no tenía relación con la investigación policial.

El incidente ocurrió el martes, poco antes de las 4:00 de la tarde, en una tienda ubicada en la intersección de las calles Hoyt y Baltic.

Según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), los agentes de la División de Narcóticos del norte de Brooklyn creyeron que Brown coincidía con la descripción de un sospechoso vinculado a una venta de drogas.

Un agente encubierto había realizado una compra de crack y proporcionó detalles de un presunto cómplice, lo que llevó a la detención equivocada.

Sin embargo, las autoridades confirmaron posteriormente que Brown no estaba involucrado ni portaba sustancias ilícitas, y el cargo de resistencia al arresto que se le había imputado fue retirado por la fiscalía de Brooklyn.

El video, de varios minutos de duración, muestra cómo los detectives empujan a Brown contra estanterías con botellas de vidrio, lo derriban al suelo y continúan golpeándolo.

Luego, es arrastrado por las piernas hacia la salida del local, mientras un testigo cuestiona el uso de la fuerza. En un momento, uno de los agentes parece patearlo mientras intenta esposarlo.

El NYPD abrió una investigación

Tras el incidente, el NYPD abrió una investigación interna a través de su Oficina de Asuntos Internos.

La comisionada de policía, Jessica Tisch, calificó las imágenes como “perturbadoras” y confirmó que a los detectives involucrados se les retiraron sus placas y armas mientras avanza el proceso.

There are a number of videos circulating online of an incident that occurred yesterday inside a store in Brooklyn involving two members of the NYPD.



As I said at a press conference earlier today, these videos are deeply disturbing, and the matter is under active investigation… — Jessica S. Tisch (@NYPDPC) April 15, 2026

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también reaccionó públicamente al video. “Es sumamente perturbador e inaceptable”, señaló en redes sociales. “Los agentes nunca deberían tratar a una persona de esta manera”, añadió.

The violence used by NYPD officers in this video is extremely disturbing and unacceptable. Officers should never treat a person this way. The NYPD is conducting a full investigation into this incident. https://t.co/zdQllljhyh — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) April 15, 2026

Brown relató que resultó herido durante el procedimiento.

“Una vez que salí de la licorería, me metieron en una furgoneta con la pierna ensangrentada”, declaró, citado por CBS News New York.

El exteniente del NYPD Darrin Porcher explicó que, aunque una persona no siga instrucciones, la respuesta de los agentes debe ser proporcional. “El video muestra claramente un ejemplo de resistencia pasiva”, afirmó.

A su juicio, la cantidad de golpes utilizada en este caso fue excesiva, señaló al medio.

Asimismo, el activista Quentin Heyward, amigo de Brown, sostuvo que la policía “se extralimitó y cometió un error”, y pidió cambios en la actuación de los agentes.

En contraste, la Asociación de Beneficencia de Detectives defendió a los funcionarios involucrados y pidió esperar los resultados de la investigación antes de emitir conclusiones. Subrayó que los detectives “arriesgan sus vidas a diario”.

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