Mount Sinai pone en marcha la construcción de una nueva Unidad de Cuidados Intensivos

El Sistema de Salud Mount Sinai inició la semana pasada la construcción de una nueva unidad de cuidados intensivos (UCI) clínicamente avanzada en Queens.

El ambicioso proyecto aumentará el número total de camas certificadas del hospital de 228 a 241 y añadirá 13 nuevas de UCI a las 8 actuales. Se espera que la construcción dure aproximadamente 16 meses una vez que se otorgue el certificado de necesidad, y será financiada en parte por la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York, así como a través de los recursos de capital de Mount Sinai.

Al triplicar casi su capacidad para la sección UCI, la nueva unidad satisfará las crecientes necesidades de agudeza de los pacientes y reducirá la congestión en el Departamento de Emergencias, mientras busca disminuir la necesidad de traslados que saquen a los pacientes del barrio hacia otros hospitales de Mount Sinai.

El espacio ampliado también mejorará significativamente la capacidad del hospital para realizar procedimientos quirúrgicos complejos localmente y fortalecerá su capacidad para responder durante períodos de mayor demanda o aumentos en todo el sistema.

“Detrás de esta expansión están los pacientes y las familias que necesitan atención crítica en los momentos más vulnerables de sus vidas”, manifestó sobre el proyecto Cameron R. Hernández, MD, FACHE, presidente y director de operaciones de Mount Sinai Queens. “Al aumentar la capacidad de la UCI en Mount Sinai Queens, estamos asegurando que más personas puedan recibir atención oportuna cerca de su hogar, dentro de la comunidad que los apoya”, agregó Hernández.

En el sexto piso



La nueva UCI se construirá en el sexto piso del campus principal del hospital, en 25-10 30th Avenue en Astoria, transformando un espacio infrautilizado en un entorno moderno y de alto rendimiento para cuidados críticos. La unidad incluirá una sala de procedimientos de clase 2 diseñada para respaldar procedimientos quirúrgicos o intervencionistas de riesgo moderado.

Estará equipado para soportar procedimientos guiados por fluoroscopia, el espacio permitirá procedimientos como la colocación de catéteres centrales insertados periféricamente, inserciones de catéteres venosos centrales y colocación de catéteres para diálisis. Esta capacidad mejorará la habilidad del hospital para ofrecer cuidados críticos oportunos y coordinados, y apoyar intervenciones rápidas en situaciones donde la velocidad puede influir directamente en los resultados del paciente.

Avance significativo



“Mount Sinai está profundamente comprometido en garantizar que los residentes de Queens tengan acceso al más alto nivel de atención crítica dentro de su propia comunidad”, manifestó Nazia Mashriqi, MD, MBA, Directora, Unidad de Cuidados Intensivos, Mount Sinai Queens. “Esta nueva UCI representa un avance significativo en la forma en que brindamos atención, ampliando nuestra capacidad para proporcionar intervenciones de alta complejidad de manera oportuna, al mismo tiempo que refuerza los sistemas, protocolos y la colaboración multidisciplinaria que son esenciales para la seguridad del paciente. En última instancia, esta inversión nos permite cuidar a nuestros pacientes con mayor precisión, capacidad de respuesta y compasión en el momento en que más importa”.

Además de mejorar la eficiencia operativa, se espera que la nueva UCI desempeñe un papel vital en la reunificación de las familias durante algunos de sus momentos más vulnerables, reduciendo la necesidad de trasladar a los pacientes lejos de sus seres queridos para recibir atención crítica.