El tiempo de hoy en Nueva York para este miércoles 13 de mayo

¿Qué ropa deberías sacar de tu armario para salir por las calles de Nueva York este miércoles? El pronóstico del clima para las próximas horas en la Gran Manzana indica una temperatura máxima de 70 grados Fahrenheit (21ºC) y una mínima de 55 grados Fahrenheit (13ºC). Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 70ºF (21ºC) de máxima y 70ºF (21ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 25% durante el día y del 91% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 14% en el transcurso del día y del 26% en el periodo nocturno.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 16.16 mph durante la primera mitad del día y los 6.84 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 05:41 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:04 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana el cielo estará cubierto con lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 52 y los 64 grados Fahrenheit (11 y 18ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 91% por la mañana, 55% por la tarde y 91% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.