Trump justifica el reembolso de fondo a implicados del asalto al Capitolio del 6 de enero

El presidente Donald Trump justificó la creación de un nuevo fondo del Departamento de Justicia de casi $1,800 millones de dólares para pagar a los aliados del presidente, luego de ser consultado sobre el reembolso a gastos legales de personas prosecadas por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

A pesar de señalar que no formó parte directa del proceso de negociación del presupuesto, el mandatario respaldó el fondo ante las preguntas de la prensa sobre el uso de dinero de los contribuyentes.

“Tengo que decir que ha sido muy bien recibido. Yo sé muy poco al respecto. No estuve involucrado en toda su creación ni en la negociación. Pero esto consiste en reembolsar a personas que fueron tratadas horriblemente, tratadas horriblemente. Es una medida contra la instrumentalización de la justicia. Han sido instrumentalizados“, declaró Trump.

Reporter: The DOJ has this new fund — $1.7 billion. Why should taxpayers pay for the January 6ers?



Trump: Because in my world, loyalty outranks law. They broke the rules for me, so you pay the bill for them. That’s the transaction. pic.twitter.com/pR71BdWkhY — chiky handler (@chiky_handlr) May 19, 2026

Asimismo, el mandatario argumentó que algunos acusados sufrieron graves consecuencias económicas e institucionales debido a los procesos penales en su contra.

“En algunos casos, han sido encarcelados injustamente. Pagaron honorarios legales que no tenían. Se han ido a la bancarrota. Sus vidas han sido destruidas. Y resultó que tenían razón. Quiero decir, fue un período de tiempo terrible en la historia de nuestro país. Y ellos trabajaron en eso. Sé que el Departamento de Justicia realmente ha estado trabajando muy duro en ello”, continuó Trump.

El presidente reafirmó su defensa al fondo al señalar además que este mecanismo de compensación económica cuenta con antecedentes institucionales en el país.

“Ha habido numerosas otras ocasiones a lo largo de los años en las que se han hecho cosas como esta. Pero estas eran personas que fueron instrumentalizadas y realmente tratadas con brutalidad por un sistema que estaba muy corrompido, dirigido por personas corruptas. Y se les está reembolsando sus honorarios legales y las otras cosas que tuvieron que sufrir. Es una presión”, apuntó.

Critican desde el Senado la asignación de recursos a procesados del 6 de enero

La asignación de estos recursos también generó un intercambio de argumentos durante la comparecencia del fiscal general interino, Todd Blanche, ante la Cámara Alta, cuando el senador demócrata Chris Van Hollen cuestionó los criterios de elegibilidad de los beneficiarios.

VAN HOLLEN: An individual who was pardoned by Trump went on to molest two children, and he tried to buy their silence by saying he would give them funds from your slush fund. Can you commit to not making that person eligible for a payout?



BLANCHE: You're obviously lying in your… pic.twitter.com/sDN6F7KeRT — Aaron Rupar (@atrupar) May 19, 2026

Van Hollen expuso el caso de una persona indultada por la presidencia y procesada por abuso de menores que presuntamente pretendía utilizar estos recursos. Ante esto, le preguntó al funcionario por qué deberían los contribuyentes destinar donero a alborotadores del 6 de enero.

“Bueno, obviamente usted está mintiendo en su pregunta porque no hay manera de que esta persona se haya comprometido a eso. El fondo de prebendas, como usted lo llama, que no lo es, no existía”, respondió Blanche.

Respuesta de Van Hollen

Sin embargo, el senador Van Hollen refutó la contestación del fiscal interino y mantuvo sus críticas hacia el destino del presupuesto aprobado.

“Señor fiscal general, no vuelva a hacer eso jamás. Estoy reportando lo que él dijo. Él lo dijo bajo la expectativa de que esperaba obtener parte del dinero de un pago. Él ha estado escuchando sobre el amor y el cuidado”, señaló Van Hollen. “Usted dijo que proveniente de los fondos de prebendas, senadora, y eso no existía cuando él dijo aquello. Este es el fondo que el presidente y todos ustedes han estado telegrafiando todo este tiempo que van a utilizar para ayudar a los amigos del presidente“.