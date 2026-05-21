‘¡Me estoy muriendo!’: abuela caída en alcantarilla en 5ta Av de Nueva York; alcaldía y Con Edison investigan

Donike Gocaj, joven abuela de 56 años, murió dramáticamente al caer por una alcantarilla que estaba abierta cerca de una intersección en la famosa 5ta Avenida de Nueva York.

La tragedia sucedió el lunes a las 11:20 p.m. cerca de la esquina de la 5a Avenida y East 52nd St. Gocaj había salido de su Mercedes-Benz, que se encontraba estacionado, y se deslizó por la alcantarilla instantes después, cayendo desde una altura de unos 10 pies (aproximadamente 3 metros).

“Ella gritaba: ‘¡Me estoy muriendo!’; eso era lo que no dejaba de oírle gritar una y otra vez”, relató el testigo Carlton Wood. “No estaba distraída ni se adentró en una zona de obras; simplemente estacionó su auto, salió de él y cayó directamente dentro de la alcantarilla”. Wood añadió que los equipos de emergencia llegaron al lugar en cuestión de minutos, pero tardaron cerca de 20 minutos en lograr sacarla del hueco. Los paramédicos la trasladaron de urgencia al Centro Médico Cornell Weill, pero no lograron salvarle la vida.

Ayer una autopsia reveló que Gocaj murió a consecuencia de quemaduras por escaldadura, lesiones térmicas por inhalación y traumatismo contuso en el torso. El médico forense dictaminó que su muerte fue un accidente. Pero su familia y la Alcaldía de Nueva York están exigiendo explicaciones a Con Edison.

“Nuestras condolencias están con la familia de la mujer que perdió la vida en este devastador incidente. Las agencias de la ciudad están trabajando con Con Ed para apoyar la respuesta de emergencia y llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido. Deben formularse y responderse todas las preguntas para que ningún neoyorquino vuelva a sufrir una tragedia como ésta“, declaró la alcaldía en un comunicado.

ConEd informó que ha revisado las grabaciones de video y ha determinado -tal como sospechaba la Policía de Nueva York- que un camión fue el responsable de desplazar la tapa de la alcantarilla.

El noticiero ABC News conversó con familiares de Gocaj, quienes manifestaron sentirse profundamente apenados y sumamente conmocionados. La describieron como una madre amorosa de un hijo y una hija, y una abuela cariñosa de dos nietos. Ahora su familia exige respuestas sobre cómo pudo haber ocurrido esta insólita tragedia.