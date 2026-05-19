Mujer muere al caer en alcantarilla tras bajar de auto de lujo en 5ta Av de Nueva York; Con Ed investiga el caso

Una mujer de 56 años falleció dramáticamente anoche tras caer en una alcantarilla que estaba abierta cerca de una intersección en la famosa 5ta Avenida de Nueva York.

Con Edison declaró que continúa investigando el caso, pues aún no estaba claro por qué la alcantarilla de la compañía de servicios públicos se encontraba destapada durante el incidente, ocurrido a las 11:20 p.m. del lunes cerca de la esquina de la 5a Avenida y East 52nd St.

La mujer había salido de su Mercedes-Benz, que se encontraba estacionado, y se deslizó por la alcantarilla instantes después, según indicaron las autoridades. Cayó desde una altura de unos 10 pies (aproximadamente 3 metros), informó ABC News.

Los paramédicos la trasladaron de urgencia al Centro Médico Cornell Weill, pero no lograron salvarle la vida, señaló la Policía de Nueva York. Su nombre no ha sido revelado, pendiente de notificación familiar.

«Estamos investigando activamente cómo ocurrió este suceso», afirmó un portavoz de Con Ed en un comunicado. «Nuestros pensamientos están con la familia de la persona afectada, y la seguridad sigue siendo nuestra máxima prioridad».

En diciembre de 2024 más de 3,500 pasajeros fueron evacuados del Metro de Nueva York tras la explosión de una alcantarilla de Con Edison en la concurrida estación Jay St. MetroTech, en Brooklyn.

En el verano de 2022 una mujer fue rescatada con vida tras caer parcialmente por una alcantarilla en Nueva Jersey. En otro caso parecido, en enero de 2021 un anciano fue rescatado después de caer 10 pies (3 metros) por un desagüe pluvial en Long Island (NY). También ese año una alcantarilla explotó en llamas justo cuando un hombre pasaba tranquilamente a su lado en Queens (NYC).