Nueva York: el tiempo para hoy jueves 21 de mayo

¿Cómo vestirte para salir por las calles de Nueva York este jueves? Para empezar, las temperaturas estimadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la ciudad que nunca duerme se encontrarán entre los 63 grados Fahrenheit (17ºC) de máxima y los 54 grados Fahrenheit (12ºC) de mínima. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tú mismo vas a sentir rondará los 63ºF (17ºC) de máxima y 63ºF (17ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 85% durante el día y del 2% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 26% en el transcurso del día y del 14% tras la caída del Sol.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 8.08 mph durante la primera mitad del día y los 2.49 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 05:34 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:12 h. En total, tendremos 15 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se prevén nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 52 y los 66 grados Fahrenheit (11 y 19 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 6% por la mañana, 84% por la tarde y 6% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos suaves. Ambos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.