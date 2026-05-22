Nueva York: el tiempo para hoy viernes 22 de mayo

¿Qué ropa usar para salir por las calles de Nueva York este viernes? Lo primero de todo, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en la ciudad que nunca duerme se encontrarán entre los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de máxima y los 50 grados Fahrenheit (10ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 66ºF (19ºC) de máxima y 66ºF (19ºC) de mínima.

¿Lloverá? Sospechamos que ésta puede ser tu próxima duda y también tenemos respuesta para ti. Según el pronóstico, la posibilidad de precipitaciones es del 11% durante el día y del 57% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su lado, será del 15% en el transcurso del día y del 46% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 9.32 mph durante la primera mitad del día y los 5.59 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer será a las 05:33 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 20:13 h. En total habrá 15 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevén cielos cubiertos con lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 50 y los 55 grados Fahrenheit (10 y 13 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 94% por la mañana, 94% por la tarde y 94% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias constantes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos cálidos, inviernos frescos y abundantes precipitaciones.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.