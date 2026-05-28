Chicago: pronóstico del tiempo para este jueves 28 de mayo

No es la primera vez que se dice que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Por esta razón, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy jueves 28 de mayo.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Presta atención a las previsiones y consulta cada día los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 64 grados Fahrenheit (18ºC) y una mínima de 55 grados Fahrenheit (13ºC) . Asimismo, la sensación térmica o”temperatura real” que se espera para esta jornada será de 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 1 durante la primera parte del día y del 2 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, se prevé escasa nubosidad.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 14.91 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 05:20 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:16 h. En total, tendremos 15 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana habrá cielos despejados. La temperatura máxima estimada será de 73 grados Fahrenheit (23 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 59 (15ºC). ¿Quieres saber si mañana llueve en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 2% por la mañana, 3% por la tarde y 2% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos visitar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es recomendable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su tiempo imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima