Pronóstico del tiempo en Chicago para este lunes 1 de junio

Alguna vez habrás escuchado que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. Por esta razón, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy lunes 1 de junio.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Estate atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para obtener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se alcanzará hasta los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de máxima y los 55 grados Fahrenheit (13ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 72ºF (22ºC) de máxima y 72ºF (22ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 3 durante el día y del 1 durante la noche. Luego, se prevén nubes y claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 9.32 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche. En esta época del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 05:18 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:19 h. En total, tendremos 15 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana tendremos cielos sin nubes. La temperatura máxima estimada será de 66 grados Fahrenheit (19 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 59 (15ºC).

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar bastante en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es aconsejable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por contar con un clima imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, no cabe duda de que podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, consultando las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima